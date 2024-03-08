بنسبة 44%.. ارتفاع عدد المجنّدات في الجيش الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، بارتفاع عدد النساء اللاتي يخدمن في الجيش الأوكراني بنسبة 44% تقريبا منذ بدء الحرب، وفقا لشبكة "CNN".
وأضاف المصدر أنه اعتبارا من يناير/كانون الثاني، كانت هناك 45587 امرأة يخدمن في القوات المسلحة الأوكرانية، ارتفاعا من 31757 امرأة في مارس/آذار عام 2021.
ومن بين هؤلاء النساء، توجد 13,487 امرأة يحملن صفة مقاتلة، وأكثر من 4 آلاف امرأة في مناطق القتال.
كما أظهرت البيانات الجديدة لوزارة الدفاع الأوكرانية أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زاد عدد النساء في الجيش الأوكراني بمقدار 2108 .
وأردف المركز الإعلامي العسكري الأوكراني بعد نشر الخبر، بقوله: "شكرا لكنّ على مساهمتكنّ في النصر".