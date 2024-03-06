"لاسترضاء الناخبين".. إدارة بايدن تخفض غرامات بطاقات الائتمان

أنهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الثلاثاء، صياغة لائحة قانونية جديدة تخفض الرسوم التي تتقاضاها البنوك على تأخر المواطنين بسداد ديون بطاقات الائتمان (كريدت كاردس)، وحصرتها بحد أعلى 8 دولارات، فيما وصفت شبكة "فوكس نيوز المبادرة بأنها لاسترضاء الناخبين.

ويقدر مكتب "الحماية المالية للمستهلك" أن اللائحة الجديدة التي يُتوقع أن تثير معارضة شديدة من كبار البنوك، ستوفر للعائلات الأمريكية أكثر من 10 مليارات دولار عن طريق خفض غرامات تأخير السداد، وهي التي كانت بمتوسط 32 دولارًا، لتصبح 8؛ ما يعني توفير ما يقرب من 220 دولارًا سنويًّا في المتوسط لنحو 45 مليون شخص يتأخرون في العادة بالسداد.

تأتي هذه اللائحة القانونية كجزء من مبادرة أوسع من قبل إدارة بايدن، للحد مما يسمى بالرسوم غير المرغوب فيها Junk Fees، والتي تكون في بعض الأحيان غرامات مخفية يدفعها المستهلكون على كل شيء بدءًا من بطاقات الائتمان إلى القروض، حتى غرف الفنادق، حسب شبكة "فوكس نيوز".

كان المنظمون الفدراليون قدموا، في وقت سابق، من هذا العام اقتراحًا لخفض رسوم السحب على المكشوف التي تفرضها البنوك بشكل حاد.