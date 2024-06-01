عشية الاقتراع.. اغتيال مرشح للانتخابات البلدية في المكسيك (فيديو)
اغتيل مرشح للانتخابات البلدية في المكسيك بعد إطلاق النار عليه في وضح النهار، في ولاية بويبلا، وفق ما أعلنت السلطات.
وجاءت عملية الاغتيال قبل يومين من موعد الانتخابات العامة، في حادثة ليست الأولى من نوعها؛ إذ لقي 25 مرشحاً المصير ذاته قبل الاقتراع.
وقُتل خورخي هويرتا كابريرا الذي كان مرشحاً لعضوية المجلس البلدي لمدينة إيسوكار دي ماتاموروس، وأصيبت زوجته وأحد معاونيه، في الاعتداء الذي تعرض له، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في حكومة بويبلا وآخر في النيابة العامة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، لقي هويرتا كابريرا (30 عاماً) مصرعه نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية في وضح النهار، أثناء نزوله من سيارته.
وقُتل 25 مرشحاً للانتخابات المحلية منذ بدء الحملة الانتخابية، وفق الحكومة المكسيكية، بينما أشارت منظمة "داتا سيفيكا" غير الحكومية إلى أن عدد القتلى يناهز 30.
وجرت عملية الاغتيال الأخيرة عشية انتخابات 2 يونيو، التي دعي فيها المكسيكيون إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأكثر من 20 ألف مسؤول على المستويين المحلي والوطني.
ووفق "فرانس برس"، تمارس المنظمات الإجرامية وشبكات المخدرات ضغوطاً على المرشحين؛ بهدف الحفاظ على نفوذها بعد الانتخابات، في حين تشير الحكومة إلى أن بعض هذه الجماعات يقوم بقتل مرشحين لإبعادهم عن المنافسة، وتعزيز حظوظ مرشحيها.