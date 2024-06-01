عشية الاقتراع.. اغتيال مرشح للانتخابات البلدية في المكسيك (فيديو)

اغتيل مرشح للانتخابات البلدية في المكسيك بعد إطلاق النار عليه في وضح النهار، في ولاية بويبلا، وفق ما أعلنت السلطات.

وجاءت عملية الاغتيال قبل يومين من موعد الانتخابات العامة، في حادثة ليست الأولى من نوعها؛ إذ لقي 25 مرشحاً المصير ذاته قبل الاقتراع.

وقُتل خورخي هويرتا كابريرا الذي كان مرشحاً لعضوية المجلس البلدي لمدينة إيسوكار دي ماتاموروس، وأصيبت زوجته وأحد معاونيه، في الاعتداء الذي تعرض له، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في حكومة بويبلا وآخر في النيابة العامة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، لقي هويرتا كابريرا (30 عاماً) مصرعه نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية في وضح النهار، أثناء نزوله من سيارته.