شعبية بايدن تنخفض إلى 38% بسبب مخاوف الهجرة والاقتصاد

أظهر استطلاع أجرته "رويترز/ إبسوس" وصدرت نتائجه، الأربعاء، أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفضت في يناير/ كانون الثاني في الوقت الذي يشعر فيه الأمريكيون بالقلق تجاه الهجرة والاقتصاد، ويكثف الرئيس الديمقراطي حملته لإعادة انتخابه.

وقال 38% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون أداء بايدن كرئيس، انخفاضاً من 40% سجلها في ديسمبر/ كانون الأول.

وظل معدل تأييده العام أقل من 50% منذ أغسطس/ آب 2021، مما أثار قلق الديمقراطيين في ظل احتمال خوضه سباقاً لإعادة انتخابه مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبحسب استطلاع منفصل أجرته "رويترز/إبسوس"، في وقت سابق من هذا الشهر، يتقدم ترامب بفارق 6 نقاط مئوية في هذه السباق.

وأظهر الاستطلاع الأحدث تزايد المخاوف المتعلقة بالهجرة، ووصفها 17% من المشاركين بأنها المشكلة الأكثر أهمية التي تواجه الولايات المتحدة اليوم، مقارنة مع 11% اعتبروها القضية الأكثر إلحاحاً في ديسمبر/ كانون الأول.