هونغ كونغ.. حبس 12 شخصاً في قضية الهجوم على البرلمان

أعلنت السلطات في هونغ كونغ، اليوم السبت، سجن 12 شخصاً، بعد صدور أحكام عليهم بالسجن تصل إلى سبع سنوات؛ لاقتحامهم البرلمان عام 2019، في ذروة الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية، وفق وكالة "فرانس برس".

وكانت هذه الحادثة الأعنف خلال الاحتجاجات الواسعة التي هزّت المركز المالي في ذلك العام، بعد تظاهرات ومسيرات استمرت لأسابيع، ما شكّل تحدّياً غير مسبوق لسلطة بكين.

وخلال ليل الأول من يوليو 2019، في الذكرى الثانية والعشرين لإعادة المملكة المتحدة هونغ كونغ إلى الصين، هاجم مئات المتظاهرين المعادين للحكومة المحلية، الموالية لبكين، المجلس التشريعي.

وبعد اقتحام المدخل الذي تحرسه الشرطة، رفع المحتجون علم الحقبة الاستعمارية البريطانية، وحطّموا النوافذ، وغطّوا الجدران بكتابات عليها.