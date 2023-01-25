جماعة أفغانية تعلن مهاجمة قاعدتين لحركة طالبان وأسر 13 من عناصرها

أعلنت جبهة المقاومة الأفغانية المعارضة، الثلاثاء، أن عناصرها هاجمت قاعدتين لحركة طالبان في ولاية نورستان شرق البلاد، وإضرام النار فيهما وأسر 13 من عناصر الحركة.

وقال المتحدث باسم الجبهة صبغة الله أحمدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه "نتيجة هجوم تكتيكي لقوات جبهة المقاومة الوطنية في منطقة وانت وايجل بولاية نورستان، تم أسر 13 من مقاتلي طالبان، وإحراق قاعدتين تابعتين لحركة طالبان" مشيراً إلى أن "قوات الجبهة لم تتعرض لأضرار في هذا الهجوم".