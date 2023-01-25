جماعة أفغانية تعلن مهاجمة قاعدتين لحركة طالبان وأسر 13 من عناصرها
أعلنت جبهة المقاومة الأفغانية المعارضة، الثلاثاء، أن عناصرها هاجمت قاعدتين لحركة طالبان في ولاية نورستان شرق البلاد، وإضرام النار فيهما وأسر 13 من عناصر الحركة.
وقال المتحدث باسم الجبهة صبغة الله أحمدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه "نتيجة هجوم تكتيكي لقوات جبهة المقاومة الوطنية في منطقة وانت وايجل بولاية نورستان، تم أسر 13 من مقاتلي طالبان، وإحراق قاعدتين تابعتين لحركة طالبان" مشيراً إلى أن "قوات الجبهة لم تتعرض لأضرار في هذا الهجوم".
ولم تنشر الجبهة الأفغانية أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالحادثة، لكن ناشطين أفغان تداول مقطع فيديو قالوا إنه للهجوم الذي استهدف قوات حركة طالبان في ولاية نورستان، فيما لم يصدر أي رد رسمي من طالبان.
واعتقلت قوات طالبان، في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري عددًا من عناصر جبهة المقاومة الوطنية من بينهم "داود خاطري"، قائد جبهة تحرير أفغانستان، في مدينة "خوست" بإقليم بغلان شمال أفغانستان.
وتشارك جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود نجل أحمد شاه مسعود "البطل القومي لأفغانستان" في مقاومة مسلحة ضد حركة طالبان في عدة أقاليم أفغانية.
وقال أحمد مسعود في 30 من ديسمبر/كانون الأول 2022، إنه خلال الستة عشر شهرًا الماضية، لقي 300 من أعضاء جبهة المقاومة الوطنية مصرعهم في الحرب مع طالبان.
ولعب عدد من جنود الحكومة الأفغانية المخلوعة دورًا في تشكيل جبهة المقاومة، ويتركز معظم النشاط العسكري لجبهة المقاومة في ولايتي بنجشير وبغلان.