ماكرون يخطط لتشكيل "تحالف أوروبي" للمدربين العسكريين في أوكرانيا

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الخميس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينوي تشكيل تحالف أوروبي من المدربين العسكريين المتخصصين للعمل في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه من الممكن أن يشارك في التحالف بضع مئات من المتخصصين من عدة بلدان، من أجل تدريب خبراء إزالة الألغام، أو حتى المساعدة في تدريب لواء عسكري.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر لا يتعدى أن يكون فكرة، ولكن إرسال مدربين فرنسيين وأوروبيين إلى أوكرانيا قد يستغرق أيامًا أو حتى أسابيع، مؤكدة أن السلطات الفرنسية تسعى بالفعل إلى تشكيل تحالف من الدول الراغبة في تدريب القوات الأوكرانية التي تواجه حصارًا من الجيش الروسي.

وبحسب مصادر مطلعة، من المنتظر أن تتسارع المشاورات حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة، للسماح بإعلان محتمل خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفرنسا، بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال نورماندي، يومي الـ6 والـ7 من يونيو المقبل.

ومن الممكن أن يكشف إيمانويل ماكرون بعد ذلك عن الخطوط العريضة لمثل هذه المبادرة، بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من تأكيده عدم استبعاد إرسال تعزيزات عسكرية غربية إلى الأراضي الأوكرانية، في الـ26 من فبراير الماضي، وفقًا لِما ذكرته الصحيفة الفرنسية.