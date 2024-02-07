"أجهزة رياضية بدل الصواريخ".. تشكيك بقدرات بريطانيا البحرية
تفتقر المدمرات البريطانية من النوع 45 التابعة للبحرية الملكية إلى صواريخ كروز "توماهوك"؛ بسبب قيود الميزانية، وأشارت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى أن غياب صواريخ كروز تفاقم من خلال اكتشاف أن المقصورات المخصصة لهذه الأسلحة على المدمرات تحتوي على صالات رياضية مجهزة بأجهزة المشي.
وتثير هذه الفجوة مخاوف بشأن فاعلية البحرية البريطانية، لا سيما في مشاركتها إلى جانب الولايات المتحدة ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت الصحيفة الفرنسية.
وقالت الصحيفة إنه وبينما تنشط السفن البريطانية في اعتراض التهديدات البحرية الإيرانية، فقد تم استبعادها من الضربات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين، إذ اضطر سلاح الجو الملكي إلى التدخل بطائرات مقاتلة من طراز تايفون، الأمر الذي يسلط الضوء على التحديات والتنازلات التي تواجهها البحرية البريطانية بسبب قيود الميزانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن غياب صواريخ كروز تفاقم من خلال اكتشاف أن المقصورات المخصصة لهذه الأسلحة على المدمرات تحتوي على صالات رياضية مجهزة بأجهزة المشي.
وبينما تفضل القوات البحرية الأخرى السفن متعددة الأغراض، فإن تخصص المدمرات من النوع 45 في الدفاع الجوي يثير تساؤلات بشأن قدرتها على التكيف مع سيناريوهات الحرب، اليوم.
وبحسب الصحيفة، فإنه رغم خطط التحديث لتركيب قاذفات صواريخ إضافية من طراز "Sea Ceptor"، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن قدرة البحرية الملكية على الاستجابة للتهديدات الناشئة، مثل الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار، ويجري النظر في التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل أنظمة الليزر، ولكن فاعليتها لا تزال بحاجة إلى إثبات.
وختمت الصحيفة بتأكيد أهمية الحفاظ على فاعلية البحرية البريطانية، لا سيما في بيئة بحرية دائمة التغير.