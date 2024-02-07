"أجهزة رياضية بدل الصواريخ".. تشكيك بقدرات بريطانيا البحرية

تفتقر المدمرات البريطانية من النوع 45 التابعة للبحرية الملكية إلى صواريخ كروز "توماهوك"؛ بسبب قيود الميزانية، وأشارت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى أن غياب صواريخ كروز تفاقم من خلال اكتشاف أن المقصورات المخصصة لهذه الأسلحة على المدمرات تحتوي على صالات رياضية مجهزة بأجهزة المشي.

وتثير هذه الفجوة مخاوف بشأن فاعلية البحرية البريطانية، لا سيما في مشاركتها إلى جانب الولايات المتحدة ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت الصحيفة الفرنسية.

وقالت الصحيفة إنه وبينما تنشط السفن البريطانية في اعتراض التهديدات البحرية الإيرانية، فقد تم استبعادها من الضربات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين، إذ اضطر سلاح الجو الملكي إلى التدخل بطائرات مقاتلة من طراز تايفون، الأمر الذي يسلط الضوء على التحديات والتنازلات التي تواجهها البحرية البريطانية بسبب قيود الميزانية.