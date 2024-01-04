الذكاء الاصطناعي.. خطر جديد يهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية
يعد الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا تخريبية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في الولايات المتحدة من خلال السماح لجهات فاعلة مثل الصين وإيران وروسيا بتعزيز تكتيكاتها، وفق ما ذكرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية.
وبحسب المجلة، فإن من شأن هذه التكنولوجيا أن تزيد من مخاطر أمن الفضاء الإلكتروني وتجعل من الأسهل إغراق البلد بمحتويات زائفة.
وسيكون الأشخاص الحكوميون والمحليون المسؤولون عن الانتخابات ضالعون بحماية العملية الانتخابية من هذه التهديدات؛ لأنهم يواصلون حمايتها منذ ما يقرب من 250 عاماً.
ويواجه مسؤولو الانتخابات في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة بسبب ادعاءات الناخبين تزوير العملية الانتخابية والحاجة إلى الدعم.
ويتعين على الوكالات الاتحادية، ومصنعي معدات التصويت، والشركات التابعة لمنظمة العفو الدولية، ووسائط الإعلام، والناخبين، توفير الموارد والقدرات والمعلومات والثقة لتعزيز أمن الهياكل الأساسية الانتخابية.
ويمكن للشركات المستحدثة في إطار المبادرة أن تساعد عن طريق استحداث أدوات لتحديد المحتوى المولّد بمقياس الأثر الفردي وضمان تصميم قدراتها مع إعطاء الأولوية العليا للأمن.
ويمكن لبرمجيات الذكاء الاصطناعي أن تستحدث نصوصًا وصورًا ووسائط أخرى أصلية باستخدام النماذج الإحصائية، كما يمكن أن تولد نواتج لوسائط الإعلام الاصطناعية والملفات الصوتية المسموعة.
وأصبح الوصول إلى هذه التكنولوجيات ممكنًا على نحو متزايد، ما خفض الحواجز التي تحول دون قيام الخصوم الأجانب بتقويض أمن الانتخابات.
ويفيد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بأن النشاط الأجنبي الذي استهدف انتخابات منتصف المدة لعام 2022 تجاوز ما اكتشفته حكومة الولايات المتحدة خلال دورة انتخابات 2018.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة، يدرك المسؤولون حجم الإمكانيات التخريبية لعملية الحوسبة. على الرغم من عدم رصد أي استخدام خبيث لعملية التجانس في الانتخابات الحكومية والمحلية والبلدية التي أجريت في أكثر من 30 ولاية في 7 نوفمبر.
هجمات إلكترونية
بيد أن التكنولوجيا المستخدمة في الحملات السياسية الأمريكية وفي الانتخابات السلوفاكية على النحو المشار إليه أعلاه كانت جلية، فضلاً عن الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية في نوفمبر/تشرين الثاني.
ولما كان المناوئون يلمون بهذه الأدوات القوية والميسرة على نحو متزايد، فإنه ينبغي افتراض أنها ستستخدم بصورة أكثر تواتراً.
ووفقا للمجلة، فإن من المتوقع أن يصوت أكثر من بليوني شخص في 2024، ما يثير قلقاً بشأن أثر التصنيف الجيني على الانتخابات في جميع أنحاء العالم.
ويحذّر المركز الوطني لأمن الفضاء الإلكتروني في المملكة المتحدة من أن منظمة العفو الدولية ستتمكّن من نشر المعلومات التضليلية، والتلاعب بوسائط الإعلام من أجل الحملات المزيفة العميقة، والهجمات الإلكترونية الأكثر تطورًا.
وتتيح المنظمة بيانات شمولية أكثر، ما يمكِّن الجهات الفاعلة الخبيثة من القيام بهجمات إلكترونية محددة الهدف. كما يمكّنها من خلق ضغوط على شكل برمجيات خبيثة تستطيع التهرب من الكشف، وتحسن من الهجمات التي تشن على الشبكات، وتتمكن من شن هجمات على نطاق واسع في نطاق الخدمات.
ويمكن أيضا أن تؤدي الأدوات المعززة إلى تأخير أو منع مسؤولي الانتخابات من الرد على الاستفسارات، وتقويض ثقة الناخبين. ويمكن أيضًا أن تجعل المضايقات على الإنترنت أسهل.
واستخدمت الجهات الفاعلة الأجنبية معلومات مضللة لاستهداف انتخابات الولايات المتحدة، وسوف يزداد حجم هذه الجهود ومدى تطورها عن طريق القياس الجيني.
وتتمتع الولايات المتحدة بسلطة مكافحة التهديد الذي تشكله برمجيات الذكاء الاصطناعي على ديمقراطيتها من خلال تفاني مسؤولي الدولة والمسؤولين المحليين في الانتخابات.
ويعمل المسؤولون عن الانتخابات في الولايات دون كلل على تحديد المخاطر وكشفها والتخفيف من حدتها، بما في ذلك المخاطر الحاسوبية والمادية والتشغيلية، فضلاً عن عمليات التأثير الخبيث الأجنبية والتضليل.
تدابير أمنية
ومنذ تحديد الهياكل الأساسية للانتخابات كبنى تحتية حيوية في العام 2017، لم يكن هناك أي دليل على أن أي نظام تصويت يفقد أي أصوات أو يتعرض للخطر.
وتحرك مسؤولو الانتخابات بقوة نحو وضع ضوابط رقمية ومادية قوية على النظم والشبكات الانتخابية، إلى جانب تنفيذ تدابير أمنية للكشف عن الأنشطة الكيدية بسرعة أكبر والحد من مخاطر سلسلة امدادات الذكاء الاصطناعي. كما أنهم لجأوا إلى مواقع انتخابية أكثر أمنًا على الإنترنت لمنع الابتزاز وتسهيل اكتشاف التضليل على المستخدمين وتوجيههم إلى موقع خارجي على شبكة الإنترنت.
وفيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية، يمكن لمسؤولي الولايات المتحدة أن يزيدوا من صعوبة ذلك على الخصوم بتمكينهم من التوثيق المتعدد العوامل في جميع شبكاتهم، وتعطيل أو حذف حسابات من لم يعودوا مستخدمين، واستخدام برمجيات الكشف عن نقاط النهاية والاستجابة.
وخلصت المجلة إلى أنه لحماية المسؤولين عن الانتخابات من استنساخ الأصوات المصنعة عبر الذكاء الاصطناعي ينبغي تحديد ممارسات يتم فيها تأكيد الطلبات من خلال إجراءات تتيح التحقق من الهوية.
وتُعَقِّد برمجيات الذكاء الاصطناعي وظائف مكاتب الانتخابات بسبب نقص الموارد وقلة عدد الموظفين. وتقدم الحكومة إلى جانب منظمات القطاع الخاص الموارد والمعلومات والخدمات الأمنية لمساعدة مسؤولي الانتخابات.
ويقدم مركز تبادل وتحليل المعلومات المتعلقة بالهياكل الأساسية للانتخابات رصداً للتهديدات على مدار الساعة، إضافة إلى المساعدة في التصدي للحوادث. كما تعرض لجنة المساعدة الانتخابية على مسؤولي الانتخابات المحليين التدابير الأمنية وأفضل الممارسات المتعلقة بنظام التصويت.
وينبغي للشركات التي تقدم خدمات بالغة الأهمية لمكاتب الانتخابات أن تنظر في الحد من المخاطر الحاسوبية والمادية والتشغيلية التي تتعرض لها الهياكل الأساسية للانتخابات.
وينبغي أن تكفل الشركات النزيهة المستقلة تصميم منتجاتها تصميمًا مأمونًا وأن تضع أساليب لتحديد المحتوى الناتج عن الأنشطة النافعة.
وينبغي لوسائط الإعلام أن تكون على وعي بالتهديد الذي يشكله الاستخدام الكيدي من جانب برمجيات الذكاء الاصطناعي وأن تكفل إطلاع الجمهور على المعلومات الدقيقة.
ويمكن للناخبين أيضًا أن يعملوا كمراقبين للانتخابات وأن يدعموا مسؤولي الانتخابات في الولايات عن طريق توخي الحذر من زيادة أو تفاقم أعمال الجهات الفاعلة الشائنة.
وينبغي ألّا يكون الأمن الانتخابي مسألة سياسية أو تحزبية، بل ينبغي أن يحافظ على سلامة العملية الديمقراطية الأمريكية.
المصدر: مجلة فورين أفيرز الأمريكية