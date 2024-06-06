17 دولة تدعو إسرائيل وحماس للقبول بـ"مقترح بايدن"

دعت 17 دولة بينها الولايات المتحدة، في بيان مشترك، إسرائيل وحماس إلى قبول المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب "رويترز"، شارك في البيان الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند.

وجاء في البيان "في هذه اللحظة الحاسمة، ندعو قادة إسرائيل وكذلك حماس إلى تقديم أي تنازلات نهائية ضرورية لإتمام هذا الاتفاق".

وأضاف: "ندعم التحرك الكامل نحو وقف إطلاق النار، واتفاق إطلاق سراح الرهائن المطروح الآن على الطاولة، كما حدده الرئيس بايدن في 31 مايو 2024. وليس هناك وقت لنضيعه".

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق "من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة تأهيل غزة، إلى جانب ضمانات أمنية للإسرائيليين والفلسطينيين، وإتاحة فرص لسلام طويل الأمد أكثر استدامة وحل الدولتين".