بسبب معارك خاركيف.. بايدن يُعيد تشكيل "الخطوط الحمراء" لحرب أوكرانيا

يثير تقدم القوات الروسية والمكاسب التي تحققها موسكو على الأرض، فرضية أن يعيد الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكيل "الخطوط الحمراء" الخاصة بتعاطي إدارته مع الحرب في أوكرانيا.

وكتب ديفيد إغناتيوس مقالًا في صحيفة "واشنطن بوست" سلط فيه الضوء على هذه الفرضية، وما إذا كان بايدن سيسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية في ضرب الأراضي الروسية؟.

إجراءان جديدان

وقال إغناتيوس إنه "لمواجهة التقدم الروسي في أوكرانيا يفكر بايدن في تصعيد الدعم الأمريكي لأوكرانيا من خلال إجراءين مضادين جديدين صارمين هما معاقبة الصين لتزويدها روسيا بالتكنولوجيا الرئيسة، ورفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية قصيرة المدى للهجوم داخل روسيا".

وستمثل هذه الإجراءات "تصعيدًا كبيرًا لسياسة بايدن المدروسة بعناية لدعم أوكرانيا مع السعي لتجنب المواجهة المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو حليفه الرئيس الصيني شي جين بينغ" بحسب المقال، الذي أشار إلى أنّ "حقيقة أن مثل هذه التحركات قيد النظر الآن تُظهر قلق الإدارة الأمريكية المتزايد بشأن ضعف أوكرانيا في ساحة المعركة.

وتأتي الخطوة الأمريكية استنادًا إلى الوضع على الأرض، حيث تشهد القوات الروسية تقدمًا غير مسبوق على محور خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية.