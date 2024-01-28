وزير الداخلية التركي: مسلحان ملثمان يقتلان شخصا في كنيسة بإسطنبول

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن مسلحين ملثمين أطلقا النار على شخص اليوم الأحد، خلال قداس في كنيسة بمدينة إسطنبول، مضيفا أن السلطات تبحث عن مرتكبي الهجوم.

وندد يرلي قايا بالهجوم الذي قال إنه وقع الساعة 0840 بتوقيت غرينتش في كنيسة سانتا ماريا الرومانية الكاثوليكية بمنطقة ساريير.

وقال الوزير في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "للأسف، فقد ج. ت. (الأحرف الأولى من اسم القتيل) حياته في هجوم مسلح نفذه مسلحان ملثمان أثناء مشاركته في القداس".

ويميل المسؤولون الأتراك إلى عدم استخدام الأسماء الكاملة لقتلى الهجمات أو مرتكبيها.

وأظهرت لقطات مصورة من الكنيسة عدة سيارات للشرطة والإسعاف خارج المبنى، فيما لم يتضح على الفور سبب الهجوم.