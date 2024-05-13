إيران تلوح بتغيير "عقيدتها النووية" إذا هددتها إسرائيل

قال كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، إنه حال تعرض بلاده لتهديد نووي من قبل إسرائيل، فستغير طهران عقيدتها فيما يتعلق بإنتاج الأسلحة النووية.

جاء ذلك في كلمة لخرازي أمام اجتماع الحوار العربي الإيراني، الذي عقد في العاصمة طهران، وفيها تطرق إلى استراتيجية بلاده في مجال الأسلحة النووية، بحسب "الأناضول".

وأفاد خرازي، أن هناك مشكلة سلاح نووي في المنطقة سببها إسرائيل، مبينا بالقول "في هذا الصدد ينبغي القول إن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، وما زلنا نريد منطقة خالية منها ونواصل دعم هذه الفكرة".

وأردف: "لن يكون هناك استقرار وأمن في المنطقة حتى يتم نزع سلاح إسرائيل التي تمتلك أسلحة نووية".

وأشار إلى أن إسرائيل تهدد دول المنطقة، ولهذا السبب هناك اضطرابات فيها، مؤكدا أنه "إذا كانت أي دولة تريد تهديد إيران بسلاح نووي، فيمكننا إعادة النظر في عقيدتنا النووية".

وأكمل: "القيادة الثورية لديها فتوى بأن الأسلحة النووية محرمة، ولكن إذا هددك العدو عليك تغيير عقيدتك".

وفي خطاب ألقاه في 27 أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس إبراهيم رئيسي، إنه لا مكان لإنتاج الأسلحة النووية في العقيدة الدفاعية لبلاده، تماشيا مع فتوى خامنئي.

مقابل ذلك، أعلن مدير الطاقة الذرية الدولية رافائيل ماريانو غروسي، أن طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع "عدة" قنابل نووية إذا أرادت ذلك.