النرويج: قتال روسيا في أوكرانيا جعلها أقوى وأكثر خطورة

ويرى ستينسينس، أن أوكرانيا تتعرض الآن لضغوط شديدة، في حين أن روسيا أصبحت أقوى من خلال مضاعفة إنتاجها العسكري.

وصرح مدير المخابرات النرويجية: "للأسف الأحداث تتطور في الاتجاه الخاطئ. الوضع الآن أكثر خطورة مما كان عليه في بداية العام 2023".

وفي أوائل شباط/ فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة، أن خسائر القوات الأوكرانية في يناير تجاوزت 23 ألف شخص.

وذكر أن كييف ترمي احتياطياتها المتبقية في المعركة وتنفذ على عجل تعبئة قسرية لمنع انهيار دفاعاتها، والوحدات الروسية تتقدم وتوسع مناطق سيطرتها، خاصة كوبيانسكي وكراسنوليمانسكي ودونيتسك، حيث تمكنت من تحرير بلدات فيسيلوي وكراخمالنوي وتابايفكا.