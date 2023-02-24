كوريا الشمالية تكشف عن تجربة صاروخية جديدة

أعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أنها أطلقت 4 صواريخ كروز استراتيجية باتجاه البحر، في تجربة قالت إنّها "أظهرت مرة أخرى القدرات الحربية للقوة القتالية النووية" للبلاد.

وهذا الاختبار هو الأحدث في سلسلة تجارب أدت إلى تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وزادت المخاوف من أن تجري كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها منذ 2017.