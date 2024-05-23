قاضية عينها ترامب تبتّ بإسقاط قضية الوثائق السرية عنه

ولم يحضر ترامب، الذي يحاكم حاليًّا في نيويورك بتهمة شراء صمت نجمة إباحية، جلسة الاستماع في فلوريدا الأربعاء.

واستمعت كانون التي عيَّنها ترامب في منصبها إلى طلب تقدم به نوتا يدّعي فيه أن محاكمته كانت "انتقامية" لأنه رفض التعاون مع التحقيق بشأن ترامب.

ولم تصدر القاضية على الفور حكمًا بإسقاط الدعوى في هذا الطلب أو في طلب ثان عن المتهمين الثلاثة. وقد تم رفض طلبات سابقة مشابهة.

وجلسات الأربعاء هي الأولى منذ أن أرجأت كانون في الـ7 من أيار/مايو إلى أجل غير مسمى محاكمة الرئيس السابق التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر.

وقالت كانون إن الموعد المقرر لبدء المحاكمة في الـ20 من مايو/أيار لم يكن ممكنا بسبب عدد الطلبات المقدمة حول القضية أمام المحكمة.

ويشكل التأجيل انتكاسة كبيرة للمحقق الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتهامات ضد ترامب، اذ يجعل من غير المرجح أن يتم النظر في القضية قبل الانتخابات الرئاسية.

وسعى محامو ترامب إلى تأجيل قضاياه الجنائية المختلفة إلى ما بعد الانتخابات، إذ من المحتمل أن يتم إسقاط التهم الفدرالية الموجهة ضده إذا فاز.

وبالإضافة إلى قضيتي نيويورك وفلوريدا، ترامب متهم أيضًا في واشنطن وجورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، خصمه المحتمل في نوفمبر/تشرين الثاني.