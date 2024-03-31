"بايدن المختطف" يضع ترامب في مرمى الانتقادات (فيديو)

وتابع "ترامب يحرض بانتظام على العنف السياسي، وحان الوقت لأن يأخذه الناس على محمل الجد (...) فقط اسألوا ضباط شرطة الكابيتول الذين تعرضوا للهجوم أثناء حماية ديموقراطيتنا في 6 كانون الثاني/يناير".

لكن حملة ترامب لم تبد أي رغبة بتقديم اعتذار.

وقال المتحدث باسمها ستيفن تشونغ "الديموقراطيون والمخبولون الذين أصابهم مس لم يدعوا فقط إلى ارتكاب أعمال عنف حقيرة ضد الرئيس ترامب وعائلته، بل إنهم في الواقع يستخدمون النظام القضائي كسلاح ضده".

ورفض جهاز الخدمة السرية الأمريكي المكلف بحماية الرؤساء الحاليين والسابقين التعليق ما إذا كان سيفتح تحقيقا بعد نشر هذا الفيديو.