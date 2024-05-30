شعب "أوروبي" وحكومة "بهوى روسي".. جورجيا على مفترق طرق

لا يتوقف الحراك في جورجيا بعد تمرير البرلمان قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل، وتبدو الأمور مرشحة لمزيد من التصعيد مع إعلان منظمات مدنية تمسكها بإسقاطه، ومع مزاج عام في الشارع الجورجي مناهض لروسيا وراغب بشدة في الانعتاق من إرثها.

واعتمد البرلمان القانون الذي يصفه البعض بـ "القانون الروسي" بشكل نهائي يوم الثلاثاء الماضي، لكن المتظاهرين المؤيدين لأوروبا يعتزمون "مواصلة النضال" حتى إسقاط القانون، وفق قولهم.

ميل إلى الغرب

واللافت أن متظاهرين لم يترددوا في رفع الأعلام الأمريكية في اليومين الأخيرين، في حركة رمزية تشير إلى ميل الكفة نحو المعسكر الغربي وإصرار الجورجيين على التخلص من ماضيهم المكبّل مع الروس.

ويقول مراقبون إنّ تمرير القانون سُجّل في تاريخ هذه الجمهورية السوفيتية السابقة في القوقاز، الممزقة بين سكان مؤيدين لأوروبا وحكومة موالية لروسيا، والتي تحاول التخلص من نفوذ موسكو منذ استقلالها عام 1991، وأطلق معارضو النص اسم "يوم الخيانة" على يوم تمرير القانون في البرلمان.

ويعتبر معارضو النص أن تمرير القانون "خيانة للشعب الجورجي في المقام الأول؛ لأنه وفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ما يقرب من 80% من سكان البلاد البالغ عددهم 3.7 مليون نسمة يطمحون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أيضًا انتهاك للدستور الجورجي، الذي ينصّ الدستور على اتخاذ "جميع التدابير" "لضمان التكامل مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي".