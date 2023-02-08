المخابرات الأمريكية: المنطاد الصيني جزء من برنامج تجسس أكبر‎‎

كشفت المخابرات الأمريكية، أن منطاد التجسس الصيني الذي تم إسقاطه يوم السبت، جزء من برنامج مراقبة صيني أكبر، وفق ما أفاد تقرير إخباري.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، إن ذلك "دفع المسؤولين الأمريكيين لعقد اجتماعات إحاطة مع الحلفاء والشركاء الذين تم استهدافهم بمناطيد مماثلة".

ووفق الصحيفة، جمعت شبكة مناطيد المراقبة، التي تتم إدارتها جزئيًا من مقاطعة هاينان قبالة الساحل الجنوبي للصين، معلومات عن الأصول العسكرية في البلدان والمناطق الإستراتيجية التي تهم الصين، بما في ذلك اليابان والهند وفيتنام وتايوان والفلبين.

ونقلت عن مسؤولين قولهم، إن "مناطيد التجسس هذه والتي تديرها القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي، قد تم رصدها في خمس قارات".

وأوضح أحد المسؤولين: "جمع الصينيون بين تقنية قديمة للغاية وقدرات المراقبة والاتصالات الحديثة في محاولة لجمع معلومات استخبارية عن جيوش الدول الأخرى، وهو جهد هائل النطاق".