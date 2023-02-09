تقرير: ماسك يمنع أوكرانيا من استخدام أقماره الصناعية ضد "الدرون"

أبلغ الملياردير إيلون ماسك أوكرانيا أنه لم يعد بإمكانها استخدام أقماره الصناعية على الإنترنت للسيطرة على الطائرات بدون طيار، بعد اتهام الأوكرانيين بالاستفادة من الخدمة "بطرق لم يتضمنها الاتفاق" بين الطرفين.

وكان ماسك الرئيس التنفيذي لشركة (سبيس إكس) "SpaceX" يزود أوكرانيا بخدمات الإنترنت عبر أقمار "ستارلنك" بعد العملية العسكرية الروسية في شباط (فبراير) 2022.

وقالت رئيس سبيس إكس، جوين شوتويل، أمس الأربعاء، إن الخدمة التي يستخدمها الجيش الأوكراني للسيطرة على الطائرات بدون طيار "لم يكن من المفترض أن تكون سلاحًا".

وأضافت شوتويل: "استغلها الأوكرانيون بطرق غير مقصودة وهي ليست جزءًا من أي اتفاق"، بحسب صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.