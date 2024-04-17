تصعيد وتوتر إلى الواجهة.. استدعاء السفيرة الفرنسية في باكو

أدانت أذربيجان قرار السلطات الفرنسية استدعاء سفيرتها في باكو "للتشاور"، مع استمرار توتر العلاقات بين البلدين.

وأعلنت فرنسا الليلة الماضية أنها استدعت سفيرتها لدى أذربيجان "للتشاور" وذلك بسبب مواصلة باكو "في الأشهر الأخيرة اتخاذ إجراءات أحادية الطرف تلحق الضرر بالعلاقات" بين البلدين، وفق قولها.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها: "استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم سفيرتنا بهذا الصدد، وأعرب عن أسفه لإجراءات أذربيجان ويأمل أن يوضح الجانب الأذربيجاني نواياه".

وتدهورت العلاقات بين فرنسا وأذربيجان في الأشهر الأخيرة وسط نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورنو كاراباخ، حيث اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باريس بدعم أرمينيا في هذا الصراع الإقليمي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية، الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" اليوم "تؤكد فرنسا مجددا دعمها لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، مع احترام القانون الدولي ووحدة أراضي البلدين".

واعتبر البيان أن "هذا التطبيع سيعود بالنفع على كلا البلدية والمنطقة بأكملها".