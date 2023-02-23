إسرائيل.. بتسلئيل سموتريتش يتولى مسؤولية مستوطنات الضفة

وأصدر سموتريتش بيانا من 14 نقطة بعد اتفاقه على تقسيم الأدوار مع وزير الدفاع يوآف جالانت، وتضمن البيان التأكيد على أن "جميع الأمور المدنية في المستوطنات سيجري إخضاعها للقانون الإسرائيلي".

وقال متحدث باسم سموتريتش، في رد على سؤال يستوضح البيان، إن هذا يعني "التطبيق المتساوي للقوانين ذات الصلة، بشأن العمل والبيئة، وما إلى ذلك التي تم تشريعها في إسرائيل الصغرى".

ومصطلح "إسرائيل الصغرى" هو مصطلح يستخدمه القوميون المتطرفون مثل سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، ويريدون به الضفة الغربية التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967.

وأكدت الولايات المتحدة دعواتها القائمة منذ عقود إلى إقامة دولتين، ودعت إلى ضبط النفس بعد تصاعد العنف في الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون لتكون محور دولتهم في المستقبل.