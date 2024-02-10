إثيوبيا.. تحذيرات من "الموت جوعا" وسط نفي حكومي

وسط تحذيرات مسؤولين في تيغراي من عودة سيناريو المجاعة إلى الإقليم الواقع شمالي إثيوبيا، بعد مرور 4 عقود على المجاعة التي أودت بحياة نحو مليون نسمة، نفى رئيس الوزراء آبي أحمد، الثلاثاء الماضي، أن يكون الناس يموتون من الجوع في بلاده.

وقالت وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء الماضي، إن آبي أحمد رد على أسئلة النواب في البرلمان، قائلًا: "لا أحد يموت من الجوع في إثيوبيا"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "الناس ربما توفوا بسبب أمراض" مرتبطة بسوء التغذية.

بدورها، قالت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها إنه كان من المفترض أن يتعافى إقليم تيغراي من الحرب الأهلية التي استمرت عامين، وانتهت في نوفمبر عام 2022، لكن التقدم كان بطيئًا.

وأضافت أن جميع سكان المنطقة، البالغ عددهم 6 ملايين نسمة تقريبًا، لا يزالون يعتمدون على المساعدات، في الوقت الذي تعرض فيه الإقليم لواحدة من أشد حالات الانقطاع عن العالم؛ ما تسبب بعدم تمكن شاحنات المساعدات من الدخول إليه.

ولفتت إلى وصف الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على المنطقة بأنها "حصار"، واتهام لجنة خبراء من الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية بـ"استخدام الجوع كسلاح"؛ الأمر الذي نفته أديس أبابا.

غير أن وزير شؤون أفريقيا في المملكة المتحدة، أندرو ميتشل، أكد خلال زيارته إلى تيغراي مؤخرًا، أن هناك حاجة إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة لتجنب مجاعة أخرى"، متعهدًا بتقديم 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 126 مليون دولار أمريكي) لجهود الإغاثة.

ونقلت "التايمز" عن ميتشل قوله: "الملايين محاصرون في أماكن نزوحهم، وهم يعانون الجوع، لاسيما النساء والأطفال الذين يعتبرون الفئة الأضعف في الحروب والنزاعات، نحن بحاجة إلى التصرف بسرعة والتحرك الآن".

وأشارت إلى أن باحثين من جامعة غنت في بلجيكا، يعتقدون بأن مئات الآلاف ماتوا في إقليم تيغراي بسبب الجوع ونقص الدواء.