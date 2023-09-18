5 أمريكيين أفرجت عنهم إيران يصلون الدوحة

وصل الأمريكيون الخمسة الذين أفرجت عنهم إيران مساء اليوم إلى مطار الدوحة.

وقالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر دبلوماسي إن مسؤولين أمريكيين كانوا في استقبال الأمريكيين المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل للسجناء مع طهران.

من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن خمسة أمريكيين كانوا محتجزين في إيران "سيعودون أخيرا للوطن" بعد أن توصلت الدولتان لاتفاق لتبادل سجناء شمل الإفراج عنهم.