إيران.. حكم بالإعدام على مغني راب بتهمة "الفساد في الأرض"

أعلن أمير رئيسيان محامي مغني الراب الإيراني، توماج صالحي، أن حكماً بالإعدام صدر بحق موكله من قبل محكمة الثورة في محافظة أصفهان، بتهمة "الفساد في الأرض".

وقال رئيسيان لصحيفة "شرق" الإصلاحية، إن "محكمة الثورة في محافظة أصفهان حكمت على توماج صالحي بالإعدام"، وأضاف أنه "في إجراء غير مسبوق، لم تنفذ محكمة الثورة حكم المحكمة العليا في قضية توماج صالحي عام 2023، ومن خلال قراءة هذا الحكم كدليل والتأكيد على استقلالية المحكمة الابتدائية، فقد تم الحكم على توماج صالحي بأشد عقوبة وهي الإعدام بتهمة الفساد في الأرض".

وبحسب رئيسيان فإن "محكمة الثورة في أصفهان اعتبرت اتهامات المساعدة على الفتنة والتجمع والتواطؤ والدعاية ضد النظام والدعوة إلى الفوضى من أمثلة الفساد في الأرض، وهذا على الرغم من أن نفس فرع المحكمة الثورية لم يؤكد في وقت سابق مدى اتهامات الفساد في الأرض".