موسكو تحذر من نقل أصول روسية مجمدة لدعم أوكرانيا‎

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الثلاثاء، إن المقترحات الخاصة بإرسال أصول روسية مجمدة من الذهب والعملات الأجنبية إلى كييف من أجل دعم أوكرانيا "خاطئة ومدمرة".

وحذر وزير المالية الروسي من أن تلك الخطوة يمكن أن تقوض أسس النظام المالي العالمي.

وأضاف أن روسيا يمكن أن ترد على مثل هذه الخطوة بالمثل، غير أن الوقت الحالي ليس مناسبا للتصعيد، وإنما للخروج من الوضع الحالي.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد قالت، في وقت سابق، إنه يتعيّن على بلدان مجموعة السبع مصادرة أرباح الأصول الروسية المجمّدة بشكل مشترك وعاجل وإعادة توجيهها إلى أوكرانيا، في وقت يستعد التكتل لعقد اجتماع لبحث المسألة.