تشي يتبادل التهاني مع بايدن بمناسبة مرور 45 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) اليوم الاثنين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تبادل التهاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت شينخوا بشكل منفصل إن شي تبادل أيضا التهاني بالعام الجديد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وأعلن كلاهما أن عام 2024 سيكون "عام الصداقة" للبلدين من خلال إطلاق سلسلة من الأنشطة لهذا الغرض.

وفي ليلة رأس السنة الجديدة، تبادل الرئيس الصيني التهاني أيضا بالعام الجديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويصادف هذا العام ذكرى مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.