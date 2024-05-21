ترقب ودموع.. صور جديدة لاستقبال جثمان "رئيسي" في مطار مهر آباد

نشر موقع الرئاسة الإيرانية صوراً جديدة لاستقبال جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في مطار مهر آباد وسط طهران، قبل نقله إلى محافظة قم.

وبدأت الثلاثاء في مدينة تبريز في شمال غرب إيران مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قُتل الأحد في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية وعرة.

وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.