كرواتيا: هجوم روسيا منح أوكرانيا الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفتش، إن أوكرانيا لم تكن لتمنح صفة المرشح للاتحاد الأوروبي لولا الهجوم الروسي على أراضيها.

وأضاف بلينكوفتش، في مؤتمر صحفي مشترك، على هامش اجتماع حضرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك بوريانا كريستو، ورئيس وزراء هولندا مارك روتي، أن "أوكرانيا لم تكن لتحصل على وضع مرشح للاتحاد الأوروبي وقرار إيجابي لبدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد، لو لم تبدأ روسيا عملية عسكرية خاصة ضدها.

وأردف أن "العامين الماضيين شهدا تحولات جذرية في سياسة التوسع الأوروبي. فإذا سأل أحد منا قبل عامين ما إذا كانت أوكرانيا سوف تتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت ستحصل على وضع المرشح، وما إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف يمنحها ومولدوفا قراراً إيجابياً بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشار بلينكوفتش إلى أنه "إذا بدأنا المفاوضات بشأن الانضمام، ربما كان الجميع سيقولون لا، هذا مستحيل، لكن العدوان الروسي على أوكرانيا، وسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سرّعا عملية التوسع".