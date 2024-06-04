روسيا تصد هجوماً أوكرانياً بواسطة 20 مسيّرة في كورسك‎

اعترضت وحدات الدفاع الجوي الروسية، 20 طائرة مسيّرة أوكرانية، الاثنين، في المنطقة الواقعة جنوب روسيا على حدود أوكرانيا، وفق ما ذكر حاكم منطقة كورسك، أليكسي سميرونوف.

وقال سميرونوف على "تيليغرام" إن "القوات الأوكرانية هاجمت 4 قرى في منطقته باستخدام طائرات هجومية مسيّرة وطائرات هليكوبتر، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وفي منطقة بيلغورود إلى الجنوب الشرقي، قال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف، إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت "عدة أهداف محمولة جواً". وتضررت أسطح بعض المساكن.

وتشن أوكرانيا بانتظام هجمات على المناطق الحدودية الروسية، مما يثير غضب الكرملين.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهجمات دفعت القوات الروسية إلى التوغل الشهر الماضي في الأجزاء الشمالية من منطقة خاركيف لإقامة "منطقة عازلة".

وأفاد الجيش الروسي بأنه سيطر على نحو 12 قرية، لكن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن قواتهم لا تزال تسيطر على 70% من فوفشانسك، وهي بلدة رئيسية تبعد 5 كيلومترات عن الحدود.