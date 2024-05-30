خبراء: مؤتمر السلام الصيني مرهون بخروج كييف من "العباءة الأمريكية"

رأى خبراء روس أن نجاح مؤتمر السلام الصيني الهادف لحل الأزمة الأوكرانية، مرهون بنوايا الأطراف الأخرى، وقدرة كييف الفعلية على الخروج من تحت "العباءة الأمريكية" التي سترفض أي حل قادم من الشرق.

وأضاف الخبراء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هناك فرصًا كثيرة أمام مؤتمر السلام الصيني، لكن التحديات أكثر، مؤكدين أن الصين قادرة فعلًا على أن تكون منصة لإيجاد حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ورحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات صحفية، بجهود الصين لحل الأزمة في أوكرانيا.

وقال لافروف إن بلاده تعتبر فكرة عقد مؤتمر دولي سلمي افتراضي لتسوية الصراع في أوكرانيا بمشاركة كل من موسكو وكييف ممكنة، مثمنًا جهود الصين المتواصلة لتهيئة الظروف لحل الأزمة.