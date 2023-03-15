اليوم العالمي لمكافحة "الإسلاموفوبيا".. معلومات مغلوطة ومؤشرات مقلقة

ما هو الإسلاموفوبيا؟

"الإسلاموفوبيا" في أبسط تعاريفها، هو مصطلح يستخدم لوصف الكراهية والتحيز ضد المسلمين والإسلام، ويمكن وصفها بأنها تمييز وعدائية تجاه المسلمين بسبب دينهم وثقافتهم.

ظهر هذا المصطلح في العقد الأخير من القرن العشرين، وازداد استخدامه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وكانت تلك الأحداث قد تسببت في زيادة انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب، وأدت إلى زيادة التحريض ضد المسلمين والإسلام في وسائل الإعلام والسياسة.

أفكار مغلوطة

يتضمن "الإسلاموفوبيا" العديد من الأفكار المغلوطة والمعلومات الخاطئة، مثل الاعتقاد بأن المسلمين جميعًا يعتنقون "الإرهاب"، أو أن الإسلام يحث على العنف والكراهية ضد غير المسلمين.

ومن البديهيات القول إن مثل هذا التعميم خاطئ، ذلك أن جوهر الدين الإسلامي يتضمن التعايش والتسامح، ويحث على العمل الصالح.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أورد آية من القرآن الكريم لتأكيد سماحة الإسلام، ودحض فكرة "الإسلاموفوبيا"، إذ استشهد خلال فعالية نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة احتفاء باليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام، بآية من سورة التوبة، والتي يقول فيها الله عز وجل: (( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ)).

ووصف غوتيريش الإسلاموفوبيا بالسم، منوهًا أن كلمة "إسلام" مشتقة من الجذر نفسه لكلمة "سلام".

ولا بد من الإشارة إلى أن بعض الحركات المتطرفة مارست الإرهاب باسم الإسلام، غير أن ذلك جرى بناء على فهمها الخاص لهذه الديانة التي تتميز، بإجماع الفقهاء، بالوسطية والاعتدال.

مؤشرات مقلقة

ووفق تقرير للأمم المتحدة، فإن "الشك والتمييز والكراهية الصريحة تجاه المسلمين وصلت إلى أبعاد وبائية".

وأشار التقرير إلى أنه في الدول التي يمثل فيها المسلمون أقلية، فإنهم غالبًا ما يتعرضون للتمييز في الحصول على السلع والخدمات، وفي العثور على عمل وفي التعليم، كما أنهم يحرمون في بعض الدول من الجنسية، بسبب تصورات تفيد بأن المسلمين يمثلون تهديدات للأمن.

ومن أبرز الوقائع على الإسلاموفوبيا هي حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في أكثر من عاصمة أوروربية، كان آخرها حين عمد السياسي السويدي- الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، نهاية العام الماضي إلى حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.