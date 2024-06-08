بعد ظهورهما النادر.. تعرف على ابنتي بوتين ماريا وكاترينا (فيديو)

ظهرت ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنا هذا الأسبوع، في منتدى اقتصادي في مدينة سان بطرسبرغ، وهو أمر نادر الحدوث، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

ويحافظ بوتين على سرية تفاصيل حياته العائلية، ولم يؤكّد علنًا قط بأن المرأتين، ماريا فورونتسوفا (39 عاما)، وكاترينا تيخونوفا (37 عاما)، هما ابنتاه.

وعام 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ابنتي بوتين على خلفية ما قالت واشنطن إنه "فظائع روسيا في أوكرانيا".

وأنجبت زوجة بوتين السابقة ليودميلا ابنتين، هما ماريا وكاترينا عامي 1985 و1986.