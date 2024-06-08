بعد ظهورهما النادر.. تعرف على ابنتي بوتين ماريا وكاترينا (فيديو)
ظهرت ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنا هذا الأسبوع، في منتدى اقتصادي في مدينة سان بطرسبرغ، وهو أمر نادر الحدوث، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
ويحافظ بوتين على سرية تفاصيل حياته العائلية، ولم يؤكّد علنًا قط بأن المرأتين، ماريا فورونتسوفا (39 عاما)، وكاترينا تيخونوفا (37 عاما)، هما ابنتاه.
وعام 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ابنتي بوتين على خلفية ما قالت واشنطن إنه "فظائع روسيا في أوكرانيا".
وأنجبت زوجة بوتين السابقة ليودميلا ابنتين، هما ماريا وكاترينا عامي 1985 و1986.
وبحسب ما يرد في سيرة بوتين المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين، وُلدت ابنته ماريا في العام 1985 قبل أن تنتقل العائلة إلى دريسدن في ألمانيا، حيث عمل بوتين عميلًا للاستخبارات السوفياتية.
وولدت ابنته الثانية كاترينا العام التالي في دريسدن.
وفي تصريحات نادرة حولهما على مرّ السنوات، كشف بوتين أن ابنتيه تابعتا دراستهما الجامعية في روسيا، وهما تتقنان لغات أوروبية عدة وتعيشان في روسيا. ولبوتين أحفاد أيضًا.
وتشير تقارير إعلامية روسية إلى أن ماريا فورونتسوفا طبيبة متخصصة في الغدد الصمّاء تعمل لدى شركة أبحاث علمية تُركّز على إيجاد علاج للسرطان، وهذه الشركة على صلة بالحكومة.
أمّا كاترينا تيخونوفا، فهي متخصصة في الرياضيات، بحسب وسائل إعلام روسية، وتدير مؤسسة علوم وتكنولوجيا تابعة لأهمّ جامعة حكومية في روسيا.
وتيخونوفا هي أيضًا راقصة بهلوانية محترفة على موسيقى الروك أند رول، وشاركت في مسابقات دولية مرموقة، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن تقارير روسية.
دواعٍ أمنية
وقال بوتين، في أحد المؤتمرات الصحافية قبل سنوات: "أنا فخور بهما. فهما تتابعان الدراسة وتعملان".
وأضاف: "ليستا منخرطتين في أي نشاط تجاري وليستا منخرطتين في السياسة. لا تحاولان شقّ طريقيهما إلى أي مكان".
وفي مقابلة في العام 2020، قال بوتين إنه لا يريد مشاركة أي معلومات حول عائلته "لدواعٍ أمنية".
وقد كشف أن لديه أحفادا، لكن لم يحدّد عددهم.
وقال: "لدي أحفاد، أنا سعيد. هم جيدون جدًا، لطيفون جدًا. أستمتع جدًا حين أمضي الوقت معهم".