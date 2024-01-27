"النقطة العمياء".. واشنطن عاجزة عن تتبع "الأجسام الطائرة المجهولة"

كشفت وثيقة أمريكية رسمية أن الولايات المتحدة لا تمتلك القدرة على تتبع وتحليل "الأجسام الطائرة المجهولة أو "النقطة العمياء"، ما يشكل تهديدا على أمنها القومي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوصل مكتب المفتش العام إلى استنتاج غريب مفاده أن هذه النقطة العمياء في القدرات الدفاعية لوزارة الدفاع تشكل تهديدًا للقوات العسكرية والأمن القومي.

وقالت الصحيفة إن هيئات الرقابة الداخلية في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قررت أن "المسؤولين الأمريكيين لا يملكون القدرات اللازمة للدفاع عن أمريكا ضد غزو أجنبي افتراضي".

ووجدت وثيقة رُفعت عنها السرية حديثًا أن "وزارة الدفاع تفتقر إلى جهد شامل أو منسق لتتبع وتحليل الأجسام الطائرة المجهولة، والتي تم تغيير وصفها في السنوات الأخيرة إلى (الظواهر الشاذة غير المحددة)".

ولمعالجة المشكلات المحددة في هذه الوثيقة، قدم مكتب المفتش العام 11 توصية، بما في ذلك إنفاذ سياسات الحماية وتطوير أدوات جديدة في حالة وقوع هجوم خارج كوكب الأرض.

وخلص مكتب المفتش العام إلى أن "وزارة الدفاع لم تصدر خطة استجابة شاملة لهذه الظواهر تحدد الأدوار والمسؤوليات والمتطلبات وإجراءات التنسيق للكشف عن الحوادث، والإبلاغ عنها وجمعها وتحليلها وتحديدها".