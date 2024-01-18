روسيا: إطلاق سراح الرهائن من غزة على رأس أولوياتنا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الأربعاء، أن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة يشكل أولوية بالنسبة لبلاده في إطار اتصالاتها مع ممثلي حركة حماس.

واجتمع بوغدانوف مع أقارب إسرائيلي من أصل روسي يدعى ألكسندر لوبانوف محتجز كرهينة في قطاع غزة، وأبلغهم أن بلاده تبذل أقصى الجهود لتحريره.

ووفق بيان وزارة الخارجية الروسية، فإن العمل على تحرير المواطنين الروس "المحتجزين في القطاع الفلسطيني" قد حقق بالفعل النتائج المرجوة وسيستمر.

وأكد بوغدانوف أن هذه القضية الإنسانية المهمة هي إحدى الأولويات في الاتصالات الروسية مع ممثلي الجناح السياسي لحركة حماس، وكذلك قيادة عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم إبلاغ أقارب لوبانوف بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدبلوماسية الروسية لتأمين إطلاق سراحه.