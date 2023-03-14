الكرملين: اتفاق "أوكوس" للغواصات يثير تساؤلات حول الانتشار النووي

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إن خطة مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لإنشاء أسطول جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، يثير تساؤلات حول الانتشار النووي.

وأعلن زعماء الدول الثلاث، أمس الإثنين، تفاصيل الخطة في إطار اتفاقية شراكة (أوكوس).

وبموجب الاتفاقية سيجري تزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية في مطلع العقد القادم لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.