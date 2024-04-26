إيران.. أفغان بزي عسكري يشاركون في تظاهرة للمطالبة بفرض الحجاب

سخر مدونون إيرانيون، الجمعة، من مشاركة عدد من رجال الدين اللاجئين من أفغانستان بمظاهرة تؤيد الخطوات التي اتخذتها السلطات الأمنية بفرض الحجاب على النساء في إيران.

وشهدت محافظة قم (معقل الحوزة ورجال الدين في إيران)، مسيرة مؤيدة لفرض الحجاب حيث رفع المتظاهرون، وأغلبهم من رجال الدين، شعارات تدعم حملة الأمن ضد الفتيات غير الملتزمات بالحجاب.

ولاحقا تبين من الصور ارتداء بعض المتظاهرين من رجال الدين الزي العسكري، بينما قالت مواقع إخبارية مقربة من الإصلاحيين إن هؤلاء ينتمون إلى ميليشيات "فيلق فاطميون" التي أسسها الحرس الثوري بعد الحرب في سوريا.

وعلق الصحفي الإصلاحي داود حشتمي، ساخرا مما حدث: "صورة من التجمع الداعم للحجاب في قم، وما هو الإصرار على حضور الإخوة الأفغان في هذه الاحتفالات؟ فهل ستصدر هذه الرسالة بأننا نريد التغلب على الشعب الإيراني بالتعاون مع طالبان؟".