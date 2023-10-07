تركيا تعلن تحييد 14 مسلحا كرديا شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن القوات التركية "حيدت" ما لا يقل عن 14 مسلحا كرديا في هجمات خلال الليل على مواقع للمسلحين شمال سوريا.

وأضافت الوزارة أنه "تم تنفيذ ضربات قوية على أهداف تابعة لإرهابيي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وعملية نبع السلام شمال سوريا، طوال الليل"، في إشارة إلى المناطق التي شنت فيها تركيا هجمات عبر الحدود في وقت سابق.