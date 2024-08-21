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الأولى منذ سنوات.. جولة "سريعة" لبوتين في شمال القوقاز‎ (فيديو)

الأولى منذ سنوات.. جولة "سريعة" لبوتين في شمال القوقاز‎ (فيديو)
بوتن خلال زيارة مسجد النبي عيسى في غروزنيالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
21 أغسطس 2024، 11:04 م

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، 3 جمهوريات روسية في منطقة شمال القوقاز، وهي "قبردينو-بلقاريا"، "أوسيتيا الشمالية"، و"الشيشان"، وتُعدّ هذه الزيارة الأولى له منذ سنوات طويلة.

واستهل بوتين جولته بزيارة جمهورية "قبردينو-بلقاريا"، ذات الغالبية الشركسية، ثم انتقل إلى جمهورية "أوسيتيا الشمالية-ألانيا"، التي كانت آخر زيارة له إليها في عام 2008.

واختتم بوتين جولته بزيارة الشيشان، التي زارها آخر مرة في عام 2011، خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، وفق وكالة "الأناضول".

وتجول بوتين خلال زيارته، في أحد مساجد العاصمة الشيشانية غروزني، حيث أهداه الرئيس الشيشاني رمضان قديروف نسخة من المصحف مكتوبة بخط اليد ومزخرفة بالأحجار الكريمة، ليقبل بوتين نسخة القرآن الكريم أمام عدسات المصورين والصحفيين.

وتأتي زيارة بوتين إلى الجمهوريات الثلاث في أعقاب الهجوم الأوكراني الأخير على منطقة "كورسك" الروسية، حيث سيطرت قوات كييف على أجزاء وقرى عديدة منها.

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