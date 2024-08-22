تعرّضت شركة "هاليبرتون" الأمريكية العملاقة في مجال خدمات حقول النفط، الأربعاء، لهجوم إلكتروني، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع لوكالة "رويترز".

وقال المصدر إن الشركة تعمل حالياً مع "خبراء كبار من الخارج"، على تحديد سبب المشكلة وتأثيرها على بعض الأنظمة.

وقال متحدث باسم الشركة، في بيان إن "الهجوم على ما يبدو، أثّر على العمليات التجارية في مقر الشركة شمال هيوستن، فضلاً عن بعض شبكات الاتصال العالمية".

وأضاف البيان أن "الشركة طلبت من بعض الموظفين، عدم الاتصال بالشبكات الداخلية".

وبينما لا يزال من غير الواضح ما الذي يحدث بالضبط في "هاليبرتون"، إلا أن برامج "الفدية"، تعمل على تشفير بيانات الضحايا.

وعادة ما يعرض المهاجمون على الضحية حلّاً، مقابل مدفوعات بالعملات المشفرة، قد تصل إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات.

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وتعدّ "هاليبرتون"، التي يقع مقرها في هيوستن بولاية تكساس، واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط، إذ تقدم خدمات الحفر والمعدات لعدد من كبار منتجي الطاقة حول العالم.

وكان لدى الشركة نهاية العام الماضي، ما يقرب من 48 ألف موظف، وتعمل في أكثر من 70 دولة.

وكثيراً ما كانت الهجمات الإلكترونية بمثابة صداع كبير لصناعة الطاقة، حيث تعرضت العديد من الشركات الأمريكية لهجمات "فدية"، في السنوات الماضية.