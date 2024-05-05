سيناتور روسي: أوكرانيا تشهد نزوحا واسعا للمقاتلين الأجانب

كشف عضو مجلس الاتحاد الروسي عن مقاطعة خيرسون، إيغور كاستيوكيفيتش، عن تسجيل حركة نزوح كبيرة للمقاتلين الأجانب من صفوف القوات الأوكرانية، وفق وكالة "نوفوستي".

وأرجع السيناتور كاستيوكيفيتش أسباب ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الأوكراني، وأوامر القادة. التي وصفها بعديمة المعنى.

وأضاف: "يتقلص عدد هؤلاء المقاتلين الأجانب في السابق، ولوحظ التدفق الرئيس لهم، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، من بولندا وكندا والولايات المتحدة. لكن الآن نرى الكثيرين منهم يغيّر اتجاهه ويعود إلى بلاده".

وتابع السيناتور: "المقاتلون الأجانب لا يرون جدوى من مشاركتهم؛ لأنهم يشعرون أن هزيمة أوكرانيا باتت قريبة فعلا. والسبب هنا لا يكمن بتاتا في تقلص مقدار المساعدة المقدمة من الأمريكيين أو الأوروبيين".