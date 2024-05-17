واشنطن تدرس تخفيف عقوبات الملياردير الإسرائيلي دان جيرتلر

تدرس وزارة الخزانة الأمريكية إمكانية تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على قطب التعدين الإسرائيلي دان جيرتلر "بشكل محدود" لتسهيل تخارجه من جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جيرتلر وأكثر من 30 من شركاته في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ويونيو/ حزيران 2018، وفق "رويترز".

واتهمت واشنطن رجل الأعمال الإسرائيلي بالاستفادة من صداقته مع رئيس الكونجو السابق جوزيف كابيلا للفوز بصفقات تعدين مربحة، فيما ينفى جيرتلر ارتكاب أي مخالفات.

وقال مسؤول أمريكي: "نعمل على دعم حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية... في سعيها لاستبعاد العناصر الفاسدة من قطاع التعدين لديها".

وأضاف: "وفي إطار هذه الجهود، أشرنا إلى أننا منفتحون على استكشاف تخفيف محدود للعقوبات كوسيلة للإبعاد الكامل لدانيال جيرتلر وعملياته التجارية من جمهورية الكونجو الديمقراطية".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة الكونجو اقترحتا تخفيف العقوبات على جيرتلر مقابل تخارجه بشكل دائم من البلاد.

وقالت الصحيفة إن حكومة الكونجو عرضت الخطة على جيرتلر في وقت سابق من هذا الأسبوع وتنتظر رده.

وقال المسؤول إن هدف واشنطن هو تسهيل إبعاد الأصول المهمة عن سيطرة جيرتلر، وإن أي تخفيف محتمل للعقوبات يجب أن يخضع لضوابط صارمة بما في ذلك الأحكام التي من شأنها تسهيل إعادة الإجراءات بصورة سريعة.

وأوضح المسؤول أن جيرتلر سيظل خاضعاً لعقوبات أمريكية "بسبب أنشطته" وأن أصوله لا تزال مجمدة.

وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة تسعى إلى دعم جهود الكونجو لتعزيز الشفافية والفرص الاقتصادية في قطاع التعدين وتنويع سلاسل التوريد الحيوية بما يدعم الأمن والرخاء العالميين.

وتثير الاستثمارات الصينية الجريئة في أنحاء الكونجو وزامبيا ومناطق أخرى في أفريقيا قلق واشنطن.