قيادات إصلاحية تكشف لـ"إرم نيوز" خيارات التيار لحسم انتخابات الرئاسة الإيرانية

كشفت مصادر قيادية في التيار الإصلاحي بإيران، الأربعاء، عن خيارات التيار في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 يونيو/حزيران الجاري.

ومع بدء مجلس صيانة الدستور، الثلاثاء، فحص مؤهلات المرشحين للانتخابات الرئاسية الـ14، بدأ الإصلاحيون يعقدون جلساتهم لحسم خياراتهم للدفع بمرشح أو مرشحين في هذه المنافسة.

وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن "جبهة الإصلاح عقدت الليلة الماضية اجتماعاً حضره زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، بشأن الوصول لمرشح واحد أو أكثر في هذه الانتخابات الرئاسية المصيرية".

وأضافت المصادر أن "جبهة الإصلاح وضعت خياراتها بين 4 شخصيات بارزة، هم: إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني، ومحمد شريعتمداري وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك وزير الصناعة في حكومة روحاني، وعباس آخوندي وزير الطرق والتنمية الحضرية، والنائب مسعود بزشكيان زعيم حزب مردم سالاري الإصلاحي".