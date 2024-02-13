بعد فقدانهم السيطرة على الشمال.. ما مستقبل الطوارق في مالي؟

أنهى الانفصاليون الطوارق في مالي حصارًا فرضوه على الطرق الرئيسية شمالي البلاد، بعد فقدانهم السيطرة على عدة مدن هناك منذ سقوط كيدال، التي كانت تمثّل معقلهم الاستراتيجي والتاريخي، في قبضة الجيش المالي.

ويثير ذلك تقديرات وتكهنات مختلفة حول مستقبل الانفصاليين، خاصة بعد إنهاء الجيش المالي، الذي تدعمه عناصر من مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، العمل باتفاق السلم والمصالحة المبرم برعاية جزائرية.

وكان الإطار الاستراتيجي الدائم، وهو تحالف للجماعات الانفصالية التي تمثل الطوارق، قد أعلن، في بيان، أنه "أنهى بالكامل الحصار على الطرق من الحدود الجزائرية إلى مدينتي تمبكتو وغاو".