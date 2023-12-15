بعد "كيدال".. "تمبكتو" في قلب الصراع بين الجيش المالي والمتشددين

وأوضح التقرير الفرنسي أنّه "قبل أسبوعين، دخلت شاحنات من الجزائر إلى تمبكتو، وهذا لم يحدث لمدة أربعة أشهر، حيث بدأ السكان يشعرون بديناميكية إيجابية ودائمة".

وتابع: "لكن مقاتلي هذه الجماعة المتشددة خيبوا آمالهم، وفي بيان صحفي صدر يوم الإثنين 11 كانون الأول/ديسمبر، أكد المتشددون مجددًا "حصارهم الكامل" للمدينة وحذروا السكان من "التجنيد في صفوف العدو" ويقصدون بذلك الجيش المالي والقوات المساعدة له من مجموعة "فاغنر" الروسية".

وفي نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، حصل الوجهاء المحليون على موافقة المتشددين على الحدّ من حصار المدينة لكن جماعة "دعم الإسلام والمسلمين" تراجعت عن الاتفاق بعد أقل من أسبوع، وفق التقرير. واليوم، لا تزال تمبكتو تحت الحصار.

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية فإنّ إمدادات المدينة لم تتوقف تمامًا، وتصل البضائع بشكل رئيسي عن طريق النهر، حتى لو وصف السكان الوضع بالصعب؛ لأنّ الأسعار تبدو أعلى من المعتاد.