متشددون يشنون هجوما داميا يوقع 50 قتيلا في مالي

بحسب ما ذكرت إذاعة "فرنسا الدولية" فإن: "حوالي 50 جنديا وصيادا قُتلوا أيضا في الهجوم الذي أدى إلى فرار غالبية سكان منطقة سيغو قبل أن تدفع السلطات بتعزيزات عسكرية من قرية سوكولو".

وأضافت إذاعة "فرنسا الدولية" أن: "متشددي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تمكنوا خلال هجومهم من الاستيلاء على عدة أسلحة ودمروا البقية فيما تم نهب المعسكر التابع للجيش المالي بشكل كامل".

والهجوم تم شنه في مدينة فاراباغو التابعة لولاية سيغو وذلك في وقت تتمتع فيه هذه المدينة برمزية كبيرة للغاية بالنظر إلى أنها كانت أولى المدن المالي التي تتعرض لحصار شديد من قبل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في العام 2020.