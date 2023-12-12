لماذا غادرت بعثة الأمم المتحدة مالي؟

يطرح مشهد إنزال الرايات التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي تساؤلات حول الأسباب التي دفعتها إلى "الانحناء" أمام إرادة المجلس العسكري الحاكم في البلد الذي شهد انقلابات متتالية واضطرابات أمنية يسعى إلى احتوائها بعيدًا عن أي تدخل خارجي.

وأنهت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) رسميًا، أمس الإثنين، عشر سنوات من الانتشار في هذا البلد الذي يعاني من تمدد الجماعات المتشددة، وأزمة عميقة بعد أن طردها المجلس العسكري الحاكم.

وأنزلت "مينوسما" علم الأمم المتحدة عن مقرها قرب مطار باماكو، بينما يضع هذا الإغلاق حدًا لانتشارها على الأرض، ولالتزام بدأ عام 2013 في مواجهة انتشار العنف الذي يهدد استقرار الدولة، وطال منذ ذلك الحين وسط البلاد ودول الجوار في منطقة الساحل مثل بوركينا فاسو والنيجر، ما تسبب في مقتل الآلاف من المدنيين والمقاتلين، وتشريد الملايين من الناس.