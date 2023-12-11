بعد 10 سنوات.. البعثة الأممية تغادر مالي رسميًّا

بعد 10 سنوات.. البعثة الأممية تغادر مالي رسميًّا
أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، المعروفة باسم "مينوسما"، اليوم الاثنين، مهمتها في البلاد التي تواجه نشاط تنظيمات متشددة وأزمة حادة.
يأتي ذلك بعدما دفع المجلس العسكري الحاكم في مالي البعثة التي أنشئت عام 2013 إلى المغادرة.
وأكدت المتحدثة باسم "مينوسما" فاتوماتا كابا، أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار باماكو.
وقالت إن هذا الاحتفال الرمزي يشكّل النهاية الرسمية للمهمة، رغم أن بعض أفرادها لا يزالون موجودين في المكان.