بعد 10 سنوات.. البعثة الأممية تغادر مالي رسميًّا

أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، المعروفة باسم "مينوسما"، اليوم الاثنين، مهمتها في البلاد التي تواجه نشاط تنظيمات متشددة وأزمة حادة.

يأتي ذلك بعدما دفع المجلس العسكري الحاكم في مالي البعثة التي أنشئت عام 2013 إلى المغادرة.