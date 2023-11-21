أطاح بـ"نداو" واستعاد كيدال.. من هو "غويتا" رجل مالي القوي؟

وشهدت شوارع مدينة باماكو، عاصمة مالي، وخاصة شارع الاستقلال في وسط المدينة، احتفالات عارمة بدخول القوات المسلحة المالية إلى مدينة كيدال، على بعد حوالي 1200 كيلومتر شمال البلاد، فيما أشار التقرير إلى أن المحتفلين ليسوا فقط من أنصار غويتا، بل حتى من معارضيه.

ونقل التقرير عن التلفزيون الرسمي في مالي أن "السيطرة على مدينة كيدال" تعد انتصارًا كبيرًا للبلاد ولغويتا، الذي "جلب الفخر والشعور الوطني لأكثر من مليوني مالي، بل كان مصدر فخر حتى أفريقيا بأكملها"، وفقًا للمصدر ذاته.

وبالنسبة لمالي، البلد الذي عاش على إيقاع التمرد وسيطرة الجماعات المتشددة في الشمال، فإن هذا النجاح السياسي والعسكري جاء بمثابة الرمز لنجاح عاصمي غويتا، الضابط الشاب البالغ من العمر 40 عامًا، والذي صعد إلى قمة الدولة في مايو 2021 بفضل انقلابين اثنين.

ونوهت مجلة جون أفريك إلى أن "غويتا خرج الفائز الأكبر في عملية استعادة كيدال من قبضة الجماعات المتشددة، لكن مهمته لم تنته بعد."

وقال العقيد الذي أدى، في 7 يونيو/حزيران 2021 اليمين رئيسًا للبلاد، بعدما حكمت المحكمة الدستورية بذلك، إن "السيطرة على كيدال ليست غاية في حد ذاتها، فمهمتنا لم تكتمل بعد، وهدفنا هو استعادة وتأمين سلامة الأراضي المالية دون أي إقصاء" بحسب ما نقله التقرير.

ورغم انسحابهم، فإن المتمردين الشماليين لا يعترفون بالهزيمة، كما أن قيادتهم العليا لا تزال ثابتة على قدميها وتواصل الدعوة إلى التعبئة العامة للرد على الجيش المالي.

لكن غويتا سيظل المستفيد الأكبر في الوقت الحالي، وبعد أكثر من عقد من الهزائم العسكرية لدولة مالي وعمليات إعادة الغزو الفاشلة، وعجز الدولة عن فرض سلطتها في معقل المتمردين الطوارق، تبدو الأوضاع مختلفة الآن، في ظل مؤشرات حقيقية على أن سلطات باماكو استعادت تمامًا السيطرة على كيدال مرة أخرى.