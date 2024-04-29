بينها لوموند والغارديان.. بوركينا فاسو توقف وسائل إعلام أجنبية جديدة

علّقت بوركينا فاسو عمل مؤسسات إعلامية دولية عدة، بعضها لفترة غير محددة، وفق ما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى للاتصالات، وفق "فرانس برس".

ومن بين المؤسسات التي وردت أسماؤها في القرار الصادر نهاية الأسبوع، صحيفة "لوموند" الفرنسية و"ذا غارديان" البريطانية وقناتا "دويتشه فيله" و"تي في 5 موند".

وعُلّق عمل هذه المؤسسات بسبب بثها تقريراً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" يتهم الجيش بشن هجمات على مدنيين في إطار معركته ضد المتشددين.

ومن وسائل الإعلام الأخرى المحظورة في القرار، الصحيفة الإقليمية الفرنسية "وست فرانس" و"آي بي آي نيوز" و"آجانس إيكوفان".

وأعلنت هيئة الاتصالات، الخميس، أنها أمرت مقدمي خدمات الإنترنت بتعليق الوصول إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وإذاعة صوت أمريكا ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" من أراضي بوركينا فاسو لمدة أسبوعين.